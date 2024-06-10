Жительница Гусь-Хрустального района попала под уголовное дело за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. Женщина вместе с неизвестным соучастником нашла мать с

Жительница Гусь-Хрустального района попала под уголовное дело за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. Женщина вместе с неизвестным соучастником нашла мать с малолетним сыном из Владимирской области и оформила отцовство на ребенка. Фиктивным отцом стал выходец из Центральной Азии. Благодаря такой махинации мужчина незаконно оформил вид на жительство в России. А гусевчанка получила денежное