Об этом сообщили в Информационном центре прокуратуры Владимирской области. Меленковская больница забыла заплатить подрядчику 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в Информационном центре ..

Об этом сообщили в Информационном центре прокуратуры Владимирской области.Меленковская больница забыла заплатить подрядчику 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в Информационном центре прокуратуры Владимирской области.В 2023 году ЦРБ заключила контракт с организацией «Город» на постройку трёх ФАПов в деревнях Большой Приклон, Войново и Архангел. Работы были выполнены, но подрядчик остался без денег.Вскоре после этого на главного врача было заведено административное дело. Руководителя обязали заплатить директору компании.