При разработке схем движения общественного транспорта во Владимире выявлены грубые...

При разработке схем движения общественного транспорта во Владимире выявлены грубые нарушенияПрокуратура выявила грубые нарушения при разработке комплексной схемы движения общественного транспорта во Владимире. Представление выдано главе города - Дмитрию Наумову, информация направлена губернатору.Разработкой схемы занималась воронежская компания "ДорМостПроект". Подрядчик ненадлежащим образом провёл исследования пассажиропотока. Занизил количество людей, которые регулярно пользуются общественным транспортом во Владимире и стоимость проезда. Что позволило ему сделать вывод о нерентабельности большинства городских маршрутов и необходимости повышения тарифов.Все это, по мнению прокуратуры, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении условий муниципального контракта, который обошелся бюджету, на минуточку, в 10 миллионов рублей.