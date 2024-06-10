Каждый день работники этой сферы помогают детям, многодетным родителям, пожилым людям, участникам СВО и их семьям.

Каждый день работники этой сферы помогают детям, многодетным родителям, пожилым людям, участникам СВО и их семьям...Социальная защита – одна из самых значимых сфер в нашем регионе. Ежегодно около 500 тыс. человек получают свыше 150 видов социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях. Здесь трудятся почти 5,5 тыс. работников.За всеми этими цифрами стоит очень непростой труд людей, действительно увлечённых своим делом. О них и о том, какие направления отрасли будут в приоритете в ближайшие годы, рассказала министр социальной защиты населения региона Любовь Кукушкина.– Любовь Евгеньевна, согласитесь, что профессия социального работника невероятно сложная, поэтому случайные люди здесь не задерживаются...– Стать социальным работником, пожалуй, несложно. Гораздо труднее быть им. Нужно родиться с большим сердцем, тёплой душой и заботливыми руками. И всегда прийти на помощь обездоленным или людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы благодарны каждому из наших коллег за то, что круглосуточно – семь дней в неделю, 24 часа в сутки – они качественно и добросовестно выполняют свою работу.Расставляя приоритеты– 2024 год в России объявлен Годом семьи. Для вас эта сфера также в приоритете?– Конечно, это одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня во Владимирской области проживает порядка 145 тыс. семей с детьми. В полном объёме им предоставлены комплексы социальных гарантий: это выплаты в связи с рождением ребёнка, по беременности и родам, единовременные выплаты, материнский капитал и многое другое.– Много во Владимирской области многодетных семей? Как их поддерживают?– За последние пять лет количество многодетных увеличилось более чем на 44% (с 12 663 в 2019 г. до 17 827 в 2023 г.). По прогнозам специалистов, к 2036 году эта цифра вырастет ещё на 30%. При этом всё чаще на свет стали появляться четвёртые и последующие малыши.Несмотря на то что государство давно помогает таким семьям, на законодательном уровне чёткое определение им дали только в 2024 году. 23 января президент России подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», где закрепил этот статус.И главная задача указа – обеспечить единообразие применения льгот, выровнять их, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности.К примеру, с прошлого года в состав многодетных включают детей до 23 лет, если те обучаются очно, а также инвалидов с детства, которых суд признал недееспособными. Изменения коснулись и регионального материнского капитала. Теперь его предоставляют на каждого третьёго и последующего ребёнка. Деньги – 78 тыс. руб. – можно потратить по своему усмотрению.Нуждающиеся многодетные родители имеют право воспользоваться сертификатом в размере четверти миллиона рублей взамен бесплатного земельного участка, получить помощь по социальному контракту.Кроме того, совсем скоро изменится критерий нуждаемости. С 1 июля под него подпадут те, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, а с 2025 года этот критерий будет пересматриваться с учётом возможностей областного бюджета.Многодетным также помогут компенсировать расходы на оплату жилья и взносы на капремонт. Семьям с пятью и более детьми будут предоставлять в помощь социального работника.Помощь в одном окне– В нашем регионе сейчас активно развиваются семейные многофункциональные центры. Расскажите об их работе.– Семейные многофункциональные центры – это службы нового формата с инновационным подходом к социальному сопровождению тех, кто нуждается в поддержке. За помощью сюда могут обратиться семьи участников СВО, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи с приёмными детьми, многодетные, родители «18 минус», одинокие мамы.МФЦ позволяют в режиме одного окна оказать информационную, психологическую, юридическую, гуманитарную помощь при самых разных социальных проблемах.Первое подобное учреждение открыли в 2022 г. на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В последующем центры появились в Муроме, Коврове. До конца года центры откроются в Гусь-Хрустальном и Александрове, а в 2025 году – в Вязниках и Кольчугине.– Понятно, что много внимания вы уделяете сфере семейного благополучия. А на людей других категорий, например на старшее поколение, остаются средства и силы?– Конечно. Во Владимирском регионе проживает около 370 тыс. людей пенсионного возраста. Для них в учреждениях социального обслуживания области эффективно работает система долговременного ухода. Это комплексная помощь и сопровождение пожилых людей и инвалидов со стороны медицинских и социальных служб. Социальная поддержка старшего поколения, обеспечение людям преклонного возраста достойной жизни – одно из ключевых направлений деятельности министерства.Путь к лучшей жизни– На это же направлены национальные проекты, верно?– Безусловно, реализация национальных проектов – путь к улучшению жизни всех слоёв населения, от детей до людей «серебряного» возраста. Особенно ценно, когда появляются новые объекты. Так, в прошлом году открыли корпус сопровождаемого проживания на 130 мест в Гусь-Хрустальном.В 2024 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» началось строительство пансионата в Юрьеве-Польском. На 2026–2027 гг. запланировали возведение стационарного учреждения социального обслуживания в г. Киржаче. Проект уже согласован с Минтрудом России.– В силу сегодняшних реалий наверняка помощь ветеранам и участникам СВО стоит далеко не на последнем месте?– Мы хорошо понимаем, что если сын, отец, муж отправляется служить в зону специальной военной операции, это сильно меняет уклад жизни не только призывника, но и всей его семьи. Такие семьи государство берёт под особую защиту, оказывая им поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.Мобилизованные и контрактники получают выплаты. Детей участников СВО вне очереди принимают в школы и детские сады, кружки и летние лагеря для них тоже бесплатные.Для тех, кто вернулся с фронта и нуждается в восстановлении, действуют два отделения социальной реабилитации. Первое развёрнуто на базе геронтологического центра «Ветеран», второе – в областном комплексном реабилитационном центре во Владимире.Разрешите поздравитьОтветственные, трудолюбивые, с добрым сердцем! Такие люди работают в сфере социальной защиты Владимирской области. Помогают многодетным семьям, пожилым людям, ветеранам, инвалидам, детям, имеющим ограничения по здоровью, и их родителям. Социальный работник для человека, которому нужна помощь, и друг, и помощник, и психолог. Он умеет находить общий язык со своими подопечными, а иногда является для них единственной опорой и поддержкой.Хочу сказать всем коллегам большое спасибо – за отзывчивость и доброту, за преданность делу!От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника! Желаю крепкого здоровья, мира, добра, вдохновения и благодарности от тех, кому вы так нужны!Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населенияВладимирской области.