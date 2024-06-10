Каждый день работники этой сферы помогают детям, многодетным родителям, пожилым людям, участникам СВО и их семьям.
Каждый день работники этой сферы помогают детям, многодетным родителям, пожилым людям, участникам СВО и их семьям...
Социальная защита – одна из самых значимых сфер в нашем регионе. Ежегодно около 500 тыс. человек получают свыше 150 видов социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях. Здесь трудятся почти 5,5 тыс. работников.
За всеми этими цифрами стоит очень непростой труд людей, действительно увлечённых своим делом. О них и о том, какие направления отрасли будут в приоритете в ближайшие годы, рассказала министр социальной защиты населения региона Любовь Кукушкина.
– Любовь Евгеньевна, согласитесь, что профессия социального работника невероятно сложная, поэтому случайные люди здесь не задерживаются...
– Стать социальным работником, пожалуй, несложно. Гораздо труднее быть им. Нужно родиться с большим сердцем, тёплой душой и заботливыми руками. И всегда прийти на помощь обездоленным или людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы благодарны каждому из наших коллег за то, что круглосуточно – семь дней в неделю, 24 часа в сутки – они качественно и добросовестно выполняют свою работу.
Расставляя приоритеты
– 2024 год в России объявлен Годом семьи. Для вас эта сфера также в приоритете?
– Конечно, это одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня во Владимирской области проживает порядка 145 тыс. семей с детьми. В полном объёме им предоставлены комплексы социальных гарантий: это выплаты в связи с рождением ребёнка, по беременности и родам, единовременные выплаты, материнский капитал и многое другое.
– Много во Владимирской области многодетных семей? Как их поддерживают?
– За последние пять лет количество многодетных увеличилось более чем на 44% (с 12 663 в 2019 г. до 17 827 в 2023 г.). По прогнозам специалистов, к 2036 году эта цифра вырастет ещё на 30%. При этом всё чаще на свет стали появляться четвёртые и последующие малыши.
Несмотря на то что государство давно помогает таким семьям, на законодательном уровне чёткое определение им дали только в 2024 году. 23 января президент России подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», где закрепил этот статус.
И главная задача указа – обеспечить единообразие применения льгот, выровнять их, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности.
К примеру, с прошлого года в состав многодетных включают детей до 23 лет, если те обучаются очно, а также инвалидов с детства, которых суд признал недееспособными. Изменения коснулись и регионального материнского капитала. Теперь его предоставляют на каждого третьёго и последующего ребёнка. Деньги – 78 тыс. руб. – можно потратить по своему усмотрению.
Нуждающиеся многодетные родители имеют право воспользоваться сертификатом в размере четверти миллиона рублей взамен бесплатного земельного участка, получить помощь по социальному контракту.
Кроме того, совсем скоро изменится критерий нуждаемости. С 1 июля под него подпадут те, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, а с 2025 года этот критерий будет пересматриваться с учётом возможностей областного бюджета.
Многодетным также помогут компенсировать расходы на оплату жилья и взносы на капремонт. Семьям с пятью и более детьми будут предоставлять в помощь социального работника.
Помощь в одном окне
– В нашем регионе сейчас активно развиваются семейные многофункциональные центры. Расскажите об их работе.
– Семейные многофункциональные центры – это службы нового формата с инновационным подходом к социальному сопровождению тех, кто нуждается в поддержке. За помощью сюда могут обратиться семьи участников СВО, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи с приёмными детьми, многодетные, родители «18 минус», одинокие мамы.
МФЦ позволяют в режиме одного окна оказать информационную, психологическую, юридическую, гуманитарную помощь при самых разных социальных проблемах.
Первое подобное учреждение открыли в 2022 г. на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В последующем центры появились в Муроме, Коврове. До конца года центры откроются в Гусь-Хрустальном и Александрове, а в 2025 году – в Вязниках и Кольчугине.
– Понятно, что много внимания вы уделяете сфере семейного благополучия. А на людей других категорий, например на старшее поколение, остаются средства и силы?
– Конечно. Во Владимирском регионе проживает около 370 тыс. людей пенсионного возраста. Для них в учреждениях социального обслуживания области эффективно работает система долговременного ухода. Это комплексная помощь и сопровождение пожилых людей и инвалидов со стороны медицинских и социальных служб. Социальная поддержка старшего поколения, обеспечение людям преклонного возраста достойной жизни – одно из ключевых направлений деятельности министерства.
Путь к лучшей жизни
– На это же направлены национальные проекты, верно?
– Безусловно, реализация национальных проектов – путь к улучшению жизни всех слоёв населения, от детей до людей «серебряного» возраста. Особенно ценно, когда появляются новые объекты. Так, в прошлом году открыли корпус сопровождаемого проживания на 130 мест в Гусь-Хрустальном.
В 2024 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» началось строительство пансионата в Юрьеве-Польском. На 2026–2027 гг. запланировали возведение стационарного учреждения социального обслуживания в г. Киржаче. Проект уже согласован с Минтрудом России.
– В силу сегодняшних реалий наверняка помощь ветеранам и участникам СВО стоит далеко не на последнем месте?
– Мы хорошо понимаем, что если сын, отец, муж отправляется служить в зону специальной военной операции, это сильно меняет уклад жизни не только призывника, но и всей его семьи. Такие семьи государство берёт под особую защиту, оказывая им поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.
Мобилизованные и контрактники получают выплаты. Детей участников СВО вне очереди принимают в школы и детские сады, кружки и летние лагеря для них тоже бесплатные.
Для тех, кто вернулся с фронта и нуждается в восстановлении, действуют два отделения социальной реабилитации. Первое развёрнуто на базе геронтологического центра «Ветеран», второе – в областном комплексном реабилитационном центре во Владимире.
Разрешите поздравить
Ответственные, трудолюбивые, с добрым сердцем! Такие люди работают в сфере социальной защиты Владимирской области. Помогают многодетным семьям, пожилым людям, ветеранам, инвалидам, детям, имеющим ограничения по здоровью, и их родителям. Социальный работник для человека, которому нужна помощь, и друг, и помощник, и психолог. Он умеет находить общий язык со своими подопечными, а иногда является для них единственной опорой и поддержкой.
Хочу сказать всем коллегам большое спасибо – за отзывчивость и доброту, за преданность делу!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника! Желаю крепкого здоровья, мира, добра, вдохновения и благодарности от тех, кому вы так нужны!
Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения
Владимирской области.