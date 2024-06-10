В Советском Союзе термин дизайн долгое время не использовался официально. Вместо него применялись понятия художник-конструктор и художник промышленной графики.

В Советском Союзе термин "дизайн" долгое время не использовался официально. Вместо него применялись понятия "художник-конструктор" и "художник промышленной графики".Советские дизайнеры занимались тем, что в Европе и США обозначалось как "промышленный дизайн" и "графический дизайн", но не имели возможности иметь собственные студии, а их имена были известны в основном в профессиональных кругах. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в том, что сегодня можно назвать образцами советского дизайна.