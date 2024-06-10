Одна из главных улиц тысячелетнего города теперь украшена самыми разными необычными деревьями. В прошедшие выходные там посадили редкий сорт клена, рябину, лещину, чубушник, гортензию,

Одна из главных улиц тысячелетнего города теперь украшена самыми разными необычными деревьями. В прошедшие выходные там посадили редкий сорт клена, рябину, лещину, чубушник, гортензию, пузыреплодник, спирею и барбарис. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Старая улица очень популярна у туристов. Именно на ней находятся дом, где проходили съемки фильма «Женитьба Бальзаминова», Лазаревская церковь, нарядная Антипьевская