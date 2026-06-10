В середине июня во Владимире начнется ремонт путепровода 850-летия города. Из-за дорожных работ на Ерофеевском спуске частично перекроют правую полосу при въезде в центр со стороны

В середине июня во Владимире начнется ремонт путепровода 850-летия города. Из-за дорожных работ на Ерофеевском спуске частично перекроют правую полосу при въезде в центр со стороны Загородного парка. Об этом предупредили в горадминистрации. Ограничения будут вводить в три этапа: с 15 по 20 июня, с 22 по 25 июня и с 29 июня по 1