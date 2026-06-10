Министр строительства Александр Муромский лично оценил качество ремонта кровли.

В Струнино полностью завершился ремонт кровли крупного многоквартирного жилого здания, получившего серьезные повреждения в зимний период текущего года.В феврале из-за аномальных осадков крыша дома, рассчитанного на 144 квартиры, частично обрушилась, не справившись с огромным весом снежных масс.По решению губернатора Владимирской области Александра Авдеева специалисты незамедлительно организовали восстановительные мероприятия. Накануне министр архитектуры и строительства региона Александр Муромский лично оценил результат проделанной работы. Сами собственники квартир также осмотрели объект и подтвердили полное отсутствие замечаний к качеству выполненного ремонта.Параллельно губернатор Владимирской области распорядился провести детальную техническую экспертизу аналогичных конструкций по всей области.По словам министра, инспекторы проверили уже более девятисот скатных кровель, выявив возможные дефекты на тридцати двух жилых объектах. Контроль за состоянием этих зданий передали в профильное министерство, а местным администрациям и коммунальным службам поручили оперативно устранить недостатки во избежание новых аварий.