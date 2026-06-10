13 полицейских выполнили нормативы и получили звания мастеров спорта России.

Завершился чемпионат МВД России по стрельбе из боевого оружия, по результатам которого ряды мастеров спорта пополнились 13-ю новыми именами.Спортивные состязания развернулись на специализированном полигоне, где сотрудники правоохранительных органов со всей страны показывали мастерство владения оружием, демонстрируя при этом завидную меткость и быстроту реакции.Лидерами в своих категориях стали представители силовых структур из Владимирской и соседней областей. Серебряные награды достались командам из Краснодарского края и Орловской области, а почетную бронзу разделили участники из Красноярского края и Удмуртии.На торжественном подведении итогов в Суздале организаторы наградили отличившихся спортсменов медалями, а также вручили заслуженные значки и официальные документы о присвоении званий мастеров спорта России.