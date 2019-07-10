Сотрудники входящего в научный дивизион Госкорпорации Росатом АО ГНЦ НИИАР на основании радионуклида хром-51 изготовили уникальный искусственный источник нейтрино. Он был доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Сотрудники входящего в научный дивизион Госкорпорации "Росатом" АО "ГНЦ НИИАР" на основании радионуклида хром-51 изготовили уникальный искусственный источник нейтрино. Он был доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Работы по созданию искусственного источника нейтрино
проводились в рамках не имеющего аналогов международного научного эксперимента BEST (Baksan Experiment on
Sterile Transitions) по поиску новой элементарной частицы – так называемого "стерильного"
нейтрино. Для этого, как подсчитали специалисты "Росатома", было необходимо, чтобы
на момент окончания облучения в реакторной установке активность хрома-51 была
не ниже трех мегакюри.
"В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены
расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой
активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора
СМ, проведено облучение металлического
хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального
облучательного устройства", – рассказал руководитель проекта, заместитель
директора по производству АО "ГНЦ НИИАР" Александр Звир. В итоге активность
хрома-51 была зафиксирована на отметке в 3,5-3,6 мегакюри.
"Из наработанного радиоактивного материала был изготовлен
закрытый источник нейтрино", – подчеркнул Александр Звир.
Ранее специалисты института приезжали в нейтринную
лабораторию для обсуждения всех научных, организационных и технических деталей
этого уникального эксперимента. Искусственный источник нейтрино был доставлен в
Баксанскую нейтринную обсерваторию, где 5 июля его поместили в облучательный
канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного
телескопа.
С этого момента эксперимент BEST официально
стартовал. Его первые результаты могут увидеть свет в научных журналах уже в
2020 году.
Отметим, предполагается, что благодаря эксперименту BEST ученые
смогут ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино.
На данный момент известно об электронных, тау– и мюонных. Специалисты рассчитывают
обнаружить еще и так называемые "стерильные" нейтрино.
Эксперимент проводится на базе подземной лаборатории
галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории.
Она была создана в Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии еще в советские
времена.
Реализацию проекта BEST координирует Институт ядерных
исследований Российской академии наук. Также в нем принимают участие 15 научных
организаций из России, Германии, США, Канады и Японии.