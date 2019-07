Сотрудники входящего в научный дивизион Госкорпорации Росатом АО ГНЦ НИИАР на основании радионуклида хром-51 изготовили уникальный искусственный источник нейтрино. Он был доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).

Сотрудники входящего в научный дивизион Госкорпорации "Росатом" АО "ГНЦ НИИАР" на основании радионуклида хром-51 изготовили уникальный искусственный источник нейтрино. Он был доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).Работы по созданию искусственного источника нейтринопроводились в рамках не имеющего аналогов международного научного эксперимента BEST (Baksan Experiment onSterile Transitions) по поиску новой элементарной частицы – так называемого "стерильного"нейтрино. Для этого, как подсчитали специалисты "Росатома", было необходимо, чтобына момент окончания облучения в реакторной установке активность хрома-51 былане ниже трех мегакюри."В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведенырасчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемойактивности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактораСМ, проведено облучение металлическогохрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центральногооблучательного устройства", – рассказал руководитель проекта, заместительдиректора по производству АО "ГНЦ НИИАР" Александр Звир. В итоге активностьхрома-51 была зафиксирована на отметке в 3,5-3,6 мегакюри."Из наработанного радиоактивного материала был изготовлензакрытый источник нейтрино", – подчеркнул Александр Звир.Ранее специалисты института приезжали в нейтриннуюлабораторию для обсуждения всех научных, организационных и технических деталейэтого уникального эксперимента. Искусственный источник нейтрино был доставлен вБаксанскую нейтринную обсерваторию, где 5 июля его поместили в облучательныйканал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринноготелескопа.С этого момента эксперимент BEST официальностартовал. Его первые результаты могут увидеть свет в научных журналах уже в2020 году.Отметим, предполагается, что благодаря эксперименту BEST ученыесмогут ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино.На данный момент известно об электронных, тау– и мюонных. Специалисты рассчитываютобнаружить еще и так называемые "стерильные" нейтрино.Эксперимент проводится на базе подземной лабораториигаллий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории.Она была создана в Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии еще в советскиевремена.Реализацию проекта BEST координирует Институт ядерныхисследований Российской академии наук. Также в нем принимают участие 15 научныхорганизаций из России, Германии, США, Канады и Японии.