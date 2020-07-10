В своем доме в поселке Смоленский Новосибирской области была обнаружена мертвой заместитель директора местной школы. Женщину зарезали. По предварительным данным, убийство совершил ..

В своем доме в поселке Смоленский Новосибирской области была обнаружена мертвой заместитель директора местной школы. Женщину зарезали.По предварительным данным, убийство совершил ученик, который ночью проник к ней в дом через открытое окно, передает сайт . Жертва проснулась и попыталась задержать нарушителя, после его тот и нанес роковой удар.Выйти на подозреваемого удалось благодаря перчатке и кроссовкам, которые подросток оставил на месте преступления. После задержания он свою вину признал. Обстоятельства произошедшего и мотивы преступления устанавливаются.