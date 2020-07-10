В ближайшее время второй волны коронавируса в Москве не будет, уверен мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил о выработке у горожан коллективного иммунитета к инфекции.

В ближайшее время второй волны коронавируса в Москве не будет, уверен мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил о выработке у горожан коллективного иммунитета к инфекции.Собянин опроверг возможность второй волны эпидемии, во всяком случае, в ближайшее время. По его словам, у москвичей выработался коллективный иммунитет к инфекции. Это позволяет продолжать снимать ограничения, сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".Вторая волна коронавируса в Москве невозможна, говорил ранее вирусолог Павел Волчков. Согласно имеющимся данным, иммунитет к инфекции выработался уже у 40-60% жителей столицы, уверен специалист.В многомиллионной Москве ежедневное число новых зараженных по 600-700 человек говорит о том, что у жителей столицы сформировался коллективный иммунитет, считает эксперт. В противном случае с открытием ресторанов и магазинов инфицированных было бы гораздо больше, уверен Волчков.По его прогнозу, к концу августа заболеваемость в Москве сойдет на нет. К началу осени иммунитет от коронавируса выработается у 80-90% горожан, сказал специалист в интервью газете "Известия".Как никогда, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы - в период борьбы с коронавирусом - вы проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества. Мужество, преданность делу, заботу и участие к тем, кто нуждался в вашей помощи.— Сергей Собянин (@MosSobyanin)С 13 июля в Москве снимается еще ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Ношение маски на улице перестанет быть обязательным, откроются образовательные учреждения, театры, кинотеатры и концертные залы.В России за последние сутки выявлено 6 635 зараженных коронавирусом. Из них в Москве – 637. Это один из самых низких показателей с начала апреля.