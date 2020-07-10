Несмотря на то что ежедневный прирост зараженных коронавирусом в России падает, говорить об окончательной победе над болезнью пока рано. В стране могут вновь ввести ограничения.

Несмотря на то что ежедневный прирост зараженных коронавирусом в России падает, говорить об окончательной победе над болезнью пока рано. В стране могут вновь ввести ограничения.Такое мнение высказала сотрудник Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По словам специалиста, власти примут строгие меры, если граждане перестанут носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, а число инфицированных начнет увеличиваться.Вероятность возвращения ограничений сохраняется, пока в мире не будет разработано эффективное лекарство от COVID-19. Вуйнович призвала граждан быть готовыми к новым испытаниям. Чем скорее это произойдет, тем лучше, не нужно ждать, когда болезнь еще дальше распространится, добавила она.Отметим, что новые вспышки заражения были зафиксированы в странах, где ранее сняли основную часть ограничительных мер. В частности, от коронавируса пострадали несколько государств Европы и Ближнего Востока. Их власти задумались о повторном введении карантинных мер.10 Июн 2020 в 12:07 PDTзаметно улучшилась. По состоянию на 9 июля число зараженных составляет 707,3 тысячи. Ежедневный прирост держится на отметке 6 тысяч. Выздоровели и выписались из больниц 48,1 тысячи граждан, умерли 10,8 тысячи человека.