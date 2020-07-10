Это сделано по просьбе жителей города

С 11 июля в городе Владимире изменится несколько маршрутов городского общественного транспорта. По словам сити-менеджера Андрея Шохина, это сделано по просьбе жителей города.С 11 июля автобусы социального маршрута №4C с улицы Полянка направятся в Восточный район города через Пекинку:«Полянка — ул. Новгородская — ул. Опольевская - поворот на Содышку — ул. Смоленская - Веризино (ул. Куйбышева) - Веризино (ФАД М-7) - «Ивановские мануфактуры» - Завод «Магнетон» - торговый комплекс «Тандем» - комбинат «Тепличный» - ул. Куйбышева - поворот на ул. Куйбышева - магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова — ул. Егорова - сады на Добросельской - городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - детская больница — ул. Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - плавательный бассейн - Дом культуры молодёжи — ул. Полины Осипенко - рынок «Ополье» - ул. Мира - Всполье — пл. Ленина - Владимирский государственный университет — ул. Гастелло - река Содышка - Веризино - ул. Смоленская - поворот на Содышку — ул. Опольевская — ул. Новгородская — Полянка».Автобусы социального маршрута №9C будут поворачивать в микрорайон Веризино без заезда к ТК «Тандем»:«Юго-Западная - Детский сад № 12 - Финансовый университет - ул. Тихонравова — ул. Нижняя Дуброва - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — пл. Победы - Руслан и Людмила — ул. Пичугина - Садовая площадь - Студеная гора - Политехнический колледж - Октябрьский пр-кт - пл. Ленина - Владимирский государственный университет — ул. Гастелло - река Содышка - Веризино - ул. Смоленская - поворот на Содышку — ул. Опольевская — ул. Новгородская — Полянка».Также с 11 июля автобусы маршрута №27 поедут по улице Растопчина, останавливаясь у домов №5, 19 и 31.