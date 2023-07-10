Эксклюзив Дни.ру: практические советы энерготерапевта.

Эксклюзив "Дни.ру": практические советы энерготерапевта.У каждого человека есть страхи, ибояться – это нормально. Главное, чтобы они не мешали нам жить, творить,реализовывать желаемое и быть здоровыми во всех аспектах. Энерготерапевт рассказывает,как можно освобождаться от страхов, работая со своей энергией.У человека, помимо физического тела,есть энергия, или, другими словами, жизненные силы. Утром у нас их, как правило,больше, а вечером – меньше. Кажется, что количество энергии часто меняется, иэто так. Каждый из нас, сам того не подозревая, наполняет или опустошает себя.Например, поговорили с одним человеком, и состояние такое, что готовы горысвернуть, полны сил и уверенности, а поговорили с другим – как к дементорамсходили, нет сил, голова опускается, вылезают негативные эмоции. Также и сделами: позанимались чем-то приятным – и внутри энергия, удовлетворение;позанимались другим – усталость, раздражение, раздрай.Мы сами ежесекундно управляем своейэнергией, и если не находим ей реализацию, то ей срочно нужно найти выход. Этоочень видно на примере подростков, у которых колоссальное количество энергии. При отсутствии у детей русла для направления энергии (в виде спорта, хобби,обучения)они начинают все крушить и ломать, скандалить, появляютсяразличные зависимости.То же самое происходит со взрослыми. Еслипоявляется больше энергии, и человек не понимает, что это такое, и если онживет достаточно однообразно, то энергия находит выход. И часто черезстрахи.По сути, энергия, которая запечатана встрахах (только представьте ее объем и заряд), – это ваш нереализованныйпотенциал. Прежде чем начинать работать со страхом, нужно пересмотреть всесферы жизни и понять, где мы хотим, чтобы было лучше, гораздо лучше. Воснове любого страха лежит страх смерти, а это значит, что если я боюсь, то вкакой-то сфере я не живу полной жизнью. Важно найти эту сферу перед тем, какидти в страх.В большую часть страхов мы можем сходитьсамостоятельно через накопление энергии в сознании, а именно через взятиестраха под ответственность и углубленную работу с ним. Например, вы всю жизньбоитесь змей. Регулярно думаете про это и понимаете, что на обслуживание этогостраха у вас уходит колоссальное количество вашей драгоценной жизненнойэнергии, которую вы можете пустить на улучшение той или иной сферы жизни.Процесс освобождения от страха можетбыть примерно таким:1. Найти возможностьмаксимально безопасно для вас пойти в этот страх, то есть найти какой-тотеррариум или что-то подобное, где можно физически контактировать созмеей.2. Найтиспециалиста в этом деле, который знает про змей все. Расспросить его подробнопро самих змей, про то, насколько это безопасно для вас потрогать змею. Можно спросить у него совета о том, как освободиться от этого страха и т. д.В этом пункте вы расширяете свое сознание через получение новой информации,обрастаете знанием, а любое новое знание – это энергия.3. Далееприходите в террариум или другое место и смотрите, как другие взаимодействуютсо змеями. В процессе вы будете чувствовать страх или неприязнь – расслабляйтетело, смотрите, где в теле вы чувствуете напряжение и скованность. Этот пункточень важен.4. Затем планируетедень, когда пойдете к змеям, а перед этим обязательно анализируете вашу жизньсейчас. Нужно понять, где сейчас вы не живете настолько, насколько хочется, иподробно прописать точку Б, то есть все, что вы хотели бы видеть в этой сферепри идеальных обстоятельствах, и первые шаги к реализации желаемого, которые выможете сделать прямо сейчас. Дело в том, что после того как вы сходите в страх,у вас высвободится колоссальное количество энергии, и вам нужно ее направить вформирование желаемого.5. Настал тотдень, и вы идете в страх. Не кидайте себя на амбразуру, примите тот факт, чтосегодня может не получиться, но это не значит, что не получится потом. И простоидите, с интересом исследуя себя. Сначала понаблюдайте за змеей, потомпосмотрите, как другие это делают, погладьте ее сначала указательным пальцем,потом рукой, потом сами не заметите, как возьмете ее в руки. В этот моментсамое главное – это не прекращать дышать и расслабить тело, и вы сможете почувствоватьвсю ту энергию, которая была долго запечатана. Это похоже на то, как спадаютоковы и появляется приятное физическое ощущение наслаждения от того, что вы словнодолгое время были в неудобном положении, а теперь наконец расположились насамом удобном диване. Отследите это удовольствие в теле и в сознании. Воспоминаниеоб этом удовольствии поможет в дальнейшем работать и с другими страхами.Не во все страхи стоит ходить вот так, самостоятельно,в некоторых случаях вам может потребоваться помощь специалиста. Но главное – помните,если прямо сейчас у вас скопилось множество страхов, это значит, что порапроявить в вашей жизни этот неиспользованный потенциал!