Эксклюзив Дни.ру: практические советы энерготерапевта.
Эксклюзив "Дни.ру": практические советы энерготерапевта.
У каждого человека есть страхи, и
бояться – это нормально. Главное, чтобы они не мешали нам жить, творить,
реализовывать желаемое и быть здоровыми во всех аспектах. Энерготерапевт рассказывает,
как можно освобождаться от страхов, работая со своей энергией.
У человека, помимо физического тела,
есть энергия, или, другими словами, жизненные силы. Утром у нас их, как правило,
больше, а вечером – меньше. Кажется, что количество энергии часто меняется, и
это так. Каждый из нас, сам того не подозревая, наполняет или опустошает себя.
Например, поговорили с одним человеком, и состояние такое, что готовы горы
свернуть, полны сил и уверенности, а поговорили с другим – как к дементорам
сходили, нет сил, голова опускается, вылезают негативные эмоции. Также и с
делами: позанимались чем-то приятным – и внутри энергия, удовлетворение;
позанимались другим – усталость, раздражение, раздрай.
Мы сами ежесекундно управляем своей
энергией, и если не находим ей реализацию, то ей срочно нужно найти выход. Это
очень видно на примере подростков, у которых колоссальное количество энергии. При отсутствии у детей русла для направления энергии (в виде спорта, хобби,
обучения)они начинают все крушить и ломать, скандалить, появляются
различные зависимости.
То же самое происходит со взрослыми. Если
появляется больше энергии, и человек не понимает, что это такое, и если он
живет достаточно однообразно, то энергия находит выход. И часто через
страхи.
По сути, энергия, которая запечатана в
страхах (только представьте ее объем и заряд), – это ваш нереализованный
потенциал. Прежде чем начинать работать со страхом, нужно пересмотреть все
сферы жизни и понять, где мы хотим, чтобы было лучше, гораздо лучше. В
основе любого страха лежит страх смерти, а это значит, что если я боюсь, то в
какой-то сфере я не живу полной жизнью. Важно найти эту сферу перед тем, как
идти в страх.
В большую часть страхов мы можем сходить
самостоятельно через накопление энергии в сознании, а именно через взятие
страха под ответственность и углубленную работу с ним. Например, вы всю жизнь
боитесь змей. Регулярно думаете про это и понимаете, что на обслуживание этого
страха у вас уходит колоссальное количество вашей драгоценной жизненной
энергии, которую вы можете пустить на улучшение той или иной сферы жизни.
Процесс освобождения от страха может
быть примерно таким:
1. Найти возможность
максимально безопасно для вас пойти в этот страх, то есть найти какой-то
террариум или что-то подобное, где можно физически контактировать со
змеей.
2. Найти
специалиста в этом деле, который знает про змей все. Расспросить его подробно
про самих змей, про то, насколько это безопасно для вас потрогать змею. Можно спросить у него совета о том, как освободиться от этого страха и т. д.
В этом пункте вы расширяете свое сознание через получение новой информации,
обрастаете знанием, а любое новое знание – это энергия.
3. Далее
приходите в террариум или другое место и смотрите, как другие взаимодействуют
со змеями. В процессе вы будете чувствовать страх или неприязнь – расслабляйте
тело, смотрите, где в теле вы чувствуете напряжение и скованность. Этот пункт
очень важен.
4. Затем планируете
день, когда пойдете к змеям, а перед этим обязательно анализируете вашу жизнь
сейчас. Нужно понять, где сейчас вы не живете настолько, насколько хочется, и
подробно прописать точку Б, то есть все, что вы хотели бы видеть в этой сфере
при идеальных обстоятельствах, и первые шаги к реализации желаемого, которые вы
можете сделать прямо сейчас. Дело в том, что после того как вы сходите в страх,
у вас высвободится колоссальное количество энергии, и вам нужно ее направить в
формирование желаемого.
5. Настал тот
день, и вы идете в страх. Не кидайте себя на амбразуру, примите тот факт, что
сегодня может не получиться, но это не значит, что не получится потом. И просто
идите, с интересом исследуя себя. Сначала понаблюдайте за змеей, потом
посмотрите, как другие это делают, погладьте ее сначала указательным пальцем,
потом рукой, потом сами не заметите, как возьмете ее в руки. В этот момент
самое главное – это не прекращать дышать и расслабить тело, и вы сможете почувствовать
всю ту энергию, которая была долго запечатана. Это похоже на то, как спадают
оковы и появляется приятное физическое ощущение наслаждения от того, что вы словно
долгое время были в неудобном положении, а теперь наконец расположились на
самом удобном диване. Отследите это удовольствие в теле и в сознании. Воспоминание
об этом удовольствии поможет в дальнейшем работать и с другими страхами.
Не во все страхи стоит ходить вот так, самостоятельно,
в некоторых случаях вам может потребоваться помощь специалиста. Но главное – помните,
если прямо сейчас у вас скопилось множество страхов, это значит, что пора
проявить в вашей жизни этот неиспользованный потенциал!