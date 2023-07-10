Подведены итоги первого полугодия.

За январь-июнь 2023 года по Горьковской железной дороге перевезли больше 78,2 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) – это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Во внутреннем сообщении отправили больше 39,4 тысячи контейнеров (+23,2%), а на экспорт – около 38,8 тысячи ДФЭ (+9,5%).За полгода во всех видах сообщения количество груженых контейнеров составило 46,9 тысячи ДФЭ (+7,4%), из них:лесные грузы – 14 тысяч (+43,5% к уровню января-июня 2022 года);химикаты и сода – 16,3 тысячи ДФЭ (+9,8%);бумага – 10,6 тысячи (+7,5%).В целом за первое полугодие в контейнерах перевезли 963 тысячи тонн грузов (+11,1%).