Частично или полностью расселено 795 ветхих домов.

Частично или полностью расселено 795 ветхих домов.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые квартиры получили или находятся в процессе оформления 127,5 тысячи участников программы. С начала 2023 года переезжать в новое жилье начали более 20 тысяч человек, написал градоначальник в своем ."Из них в июне приступили к переселению около 12 тысяч жителей 99 домов", – уточнил мэр.В первом полугодии договоры с городом заключили 16,5 тысячи москвичей. Больше всего переселенцев в Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном, Южном и Новомосковском округах.По словам Собянина, на месте снесенных зданий строится 81 дом. Туда передут более 45 тысяч человек.Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 ветхих домов, многие из которых построены более 50 лет назад. С тех пор жилье в них устарело морально и физически.Москвичи получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Участники программы переезжают в пределах своего района и продолжают пользоваться той же социальной и транспортной инфраструктурой, магазинами и местами отдыха.