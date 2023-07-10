Совершена диверсия на железнодорожных путях в Александровском районе. Пресс-служба Северной...

Совершена диверсия на железнодорожных путях в Александровском районе.Пресс-служба Северной железной дороги заявила, что на станции Балакирево в ночь на субботу загорелись аккумуляторный и два релейных шкафа.В результате, задержка в движении поездов составила от десяти до тридцати минут. Телеграмм-канал Baza сообщает, что на месте ЧП были обнаружены: стамеска, которой злоумышленник предположительно, вскрыл шкафы, коробок спичек и две пробки от пятилитровых канистр.Отметим, волна таких поджогов в выходные прокатилась по нескольким регионам - релейные шкафы загорелись в Московской, Орловской и Ленинградской областях.