Совершена диверсия на железнодорожных путях в Александровском районе.
Пресс-служба Северной...
Совершена диверсия на железнодорожных путях в Александровском районе.
Пресс-служба Северной железной дороги заявила, что на станции Балакирево в ночь на субботу загорелись аккумуляторный и два релейных шкафа.
В результате, задержка в движении поездов составила от десяти до тридцати минут. Телеграмм-канал Baza сообщает, что на месте ЧП были обнаружены: стамеска, которой злоумышленник предположительно, вскрыл шкафы, коробок спичек и две пробки от пятилитровых канистр.
Отметим, волна таких поджогов в выходные прокатилась по нескольким регионам - релейные шкафы загорелись в Московской, Орловской и Ленинградской областях.