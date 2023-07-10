Прокурор подал иск в городской суд с целью заставить чиновников обеспечить юную ковровчанку всем необходимым.

В Коврове девочку-инвалида оставили без жизненно важных медицинских изделий. Об этом сообщили в прокуратуре.Решением врачебной комиссии Суздальской районной больницы ребенок признан нуждающимся в трахеостомической трубке, аспирационном и назогастральном питательном зондах. Всё это требуется для поддержания функций органов и систем организма. Однако минздрав до сих пор не закупил их.Прокурор подал иск в городской суд с целью заставить чиновников обеспечить юную ковровчанку всем необходимым.Устранение нарушений находится на контроле ведомства.