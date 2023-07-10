Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Штаб расположился в Цифровомделовом пространстве на Покровке.Пространство на Покровке объединитлидеров мнений и всех, кто готов делитьсяидеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, Сергей Собянин всегда опирается намнение москвичей, поэтому первым деломв штабе открыта общественная приемная.Волнующие жителей столицы вопросы системно решаются, подчеркнул законодатель. Он напомнил, что в городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решенияпроблем.Художественный руководитель "Театра Олега Табакова" Владимир Машков заявил, что кандидатуру Сергея Собянина поддерживаютпредставители всех ключевых сфер жизниМосквы. Актер поблагодарил мэра изаявил, что счастлив быть в его команде.Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.