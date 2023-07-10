Прокуратура Петушинского района проверила организацию питьевого водоснабжения в поселке Санинского ДОКа. Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы из артезианской скважины и из

Прокуратура Петушинского района проверила организацию питьевого водоснабжения в поселке Санинского ДОКа. Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы из артезианской скважины и из разводящей сети. Воду направили на исследования в «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». Оказалось, что жидкость не соответствуют должным гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Жители поселка получали некачественную услугу. Прокуратура внесла