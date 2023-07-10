Во Владимире автовладельцу вернули неправильно начисленный налог на машину. Прокуратурой...

Во Владимире автовладельцу вернули неправильно начисленный налог на машину.Прокуратурой установлено, что мужчина имеет льготу на оплату транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 110 л.с в размере 100% от начисленной суммы.Вопреки этому, заявителю начислен транспортный налог на легковой автомобиль ГАЗ-2217 в размере свыше 10 тыс. рублей.Должностные лица налогового органа неправомерно отнесли транспортное средство обратившегося ГАЗ-2217 к типу транспортного средства «Автобусы». Прокурором начальнику Межрайонной ИФНС России № 14 по Владимирской области внесено представление.Его признали обоснованным и плательщику возвратили деньги.Фото: https://www.pxfuel.com