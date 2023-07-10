Во Владимире перекрыли движение для всех видов транспорта на пересечении улиц Юбилейная и...

Во Владимире перекрыли движение для всех видов транспорта на пересечении улиц Юбилейная и Жуковского до 15 августа.Дорожники реконструируют перекресток и соединят его со строящимся Рпенским проездом. Участок огородили бетонными блоками. Строители уже начали снимать верхний слой асфальтового покрытия. Автомобилисты, которые раньше использовали этот путь как альтернативу улице Добросельской, теперь будут вынуждены проезжать через Суздальский проспект, что немного усложнит там дорожную ситуацию, особенно в час-пик.Сергей Панкратов, заместитель начальника по строительству "ДСУ-3":- Участок очень сложный, очень много коммуникаций. Планировали сделать реверсивное движение, но это бы нас о срокам затянуло на много бы больше. И мы бы больше неудобств нашим жителям доставили предоставили бы. Поэтому было принято решение перекрыть его полностью и максимально в короткий период времени его отработать.