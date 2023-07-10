Во Владимире вынесен ещё один приговор бывшей замдиректора департамента госимущества Оксане...
Во Владимире вынесен ещё один приговор бывшей замдиректора департамента госимущества Оксане Власенко.
А также бывшей руководителю отдела активных продаж ООО «Турцентр» Татьяны Савельевой.
Ранее мы сообщали, что бывшего замдиректора ДИЗО Владимирской области посадили на 4 года со штрафом 10 млн. рублей за взяточничество. Тогда также взятках и мошенничестве обвинялся директор ДИЗО Павел Панфилов.
Ленинским райсудом установлено, что Савельева в 2019 году предложила директору ООО «Турцентр» принять участие в электронных торгах на право заключить государственный контракт на Фестиваль медовухи в Суздале. И договорилась с Власенко о даче взятки за победу "Турцентра" на аукционе.
Являясь председателем Комиссии по осуществлению госзакупок, Власенко незаконно отклонила заявки от трёх иных субъектов предпринимательской деятельности и оставила ООО «Турцентр» единственным кандидатом. С ним и был заключен госконтракт на организацию фестиваля медовухи в г. Суздаль на более чем 3, 3 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Посредником во взяточничестве выступила директор ООО «Олимп», которая подготовила фиктивный договор на оказание информационно-консультационных услуг, предназначавшийся для придания видимости законного характера перевода денежных средств, являющихся на самом деле предметом взятки.
Савельева ввела в заблуждение бухгалтера ООО «Турцентр» и организовала перечисление с расчетного счета организации на расчетный счет ООО «Олимп» денег под видом оплаты услуг в сумме 300 тыс рублей, которые были обналичены и переданы Власенко.
Вину в содеянном преступлении осужденные не признали.
По совокупности преступлений приговором Ленинского райсуда Власенко дали 6 лет общего режима, со штрафом в размере 11,5 млн рублей. Савельевой - 5 лет 6 месяцев лет условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 4,5 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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