Во Владимире вынесен ещё один приговор бывшей замдиректора департамента госимущества Оксане...

Во Владимире вынесен ещё один приговор бывшей замдиректора департамента госимущества Оксане Власенко.А также бывшей руководителю отдела активных продаж ООО «Турцентр» Татьяны Савельевой.Ранее мы сообщали, что бывшего замдиректора ДИЗО Владимирской области посадили на 4 года со штрафом 10 млн. рублей за взяточничество. Тогда также взятках и мошенничестве обвинялся директор ДИЗО Павел Панфилов.Ленинским райсудом установлено, что Савельева в 2019 году предложила директору ООО «Турцентр» принять участие в электронных торгах на право заключить государственный контракт на Фестиваль медовухи в Суздале. И договорилась с Власенко о даче взятки за победу "Турцентра" на аукционе.Являясь председателем Комиссии по осуществлению госзакупок, Власенко незаконно отклонила заявки от трёх иных субъектов предпринимательской деятельности и оставила ООО «Турцентр» единственным кандидатом. С ним и был заключен госконтракт на организацию фестиваля медовухи в г. Суздаль на более чем 3, 3 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Посредником во взяточничестве выступила директор ООО «Олимп», которая подготовила фиктивный договор на оказание информационно-консультационных услуг, предназначавшийся для придания видимости законного характера перевода денежных средств, являющихся на самом деле предметом взятки.Савельева ввела в заблуждение бухгалтера ООО «Турцентр» и организовала перечисление с расчетного счета организации на расчетный счет ООО «Олимп» денег под видом оплаты услуг в сумме 300 тыс рублей, которые были обналичены и переданы Власенко.Вину в содеянном преступлении осужденные не признали.По совокупности преступлений приговором Ленинского райсуда Власенко дали 6 лет общего режима, со штрафом в размере 11,5 млн рублей. Савельевой - 5 лет 6 месяцев лет условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 4,5 млн рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com