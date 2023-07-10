Теперь молодняк будет жить в озёрах и реках Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского районов.

Во Владимирской области 1425 особей кряквы выпустили в водоёмы пяти районов. Об этом сообщили в Госохотинспекции.Теперь молодняк будет жить в озёрах и реках Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского районов. Водоёмы располагаются в границах заказников.Подобные мероприятия позволяют поддерживать популяцию уток, которая ежегодно сокращается во время охотничьего сезона.