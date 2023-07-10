Как сообщают в пресс-службе правительства, работы ведутся в графике.

Во Владимирской области продолжается ремонт дорог. Как сообщают в пресс-службе правительства, работы ведутся в графике.В 2023 году власти намерены заасфальтировать 165 км трасс 6 мостов и сдать в эксплуатацию Рпенский проезд. К 10 июля работы по восстановлению дорожного покрытия завершены на автомагистралях: Юрьев-Польский – Кольчугино, Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево, Муром – Панфилово, Покров – Новосёлово – Киржач.Во Владимире отремонтированы: Судогодское шоссе, участки на улицах Мира, Добросельской и Гвардейской, а также дорога Юрьевец – Спасское. В Судогде в порядок привели три улицы.«Ведутся работы на автодорогах: Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском и Муромском районах, Гусь-Хрустальный – Уршельский в Гусь-Хрустальном районе, Юрьев-Польский – Золотуха – Красная Гора в Кольчугинском районе, Кольчугино – Киржач и Дубки – Киржач в Киржачском районе, Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево в Вязниковском районе, Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино в Гороховецком районе, Хохлово – Камешково – Ручей в Камешковском районе, Малышево – Красная Горбатка в Селивановском районе», - добавили в Белом доме.Подрядчики также занимаются ремонтом дорожного полотна в Собинке, Лакинске, Радужном, Юрьев-Польском, Суздале, Камешково и во Владимире.