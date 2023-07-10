Зарегистрированы и случаи аварий с участием таких нарушителей.

Во Владимирской области за езду без прав задержаны 1700 водителей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по 33-ему региону.За полгода госавтоинспекторы остановили более 1700 автомобилистов, которые сели за руль, не имея прав на управление транспортным средством. Зарегистрированы и случаи аварий с участием таких нарушителей.В ГИБДД напоминают, что по статье 12.7 КоАП РФ за подобную вольность владимирцы могут получить не только крупный штраф, но и пару сотен часов обязательных работ.