Фильм Ко мне, Мухтар! является культовым советским произведением, основанным на повести. История рассказывает о непреодолимой связи между лейтенантом милиции Глазычевым и его верной овчаркой по имени Мухтар.

Фильм "Ко мне, Мухтар!" является культовым советским произведением, основанным на повести. История рассказывает о непреодолимой связи между лейтенантом милиции Глазычевым и его верной овчаркой по имени Мухтар."Ко мне, Мухтар!" подчеркивает важность доверия и взаимопонимания между человеком и животным. Фильм показывает, что настоящая дружба может быть невероятно сильной и значимой. Пройдите тест о культовой советской киноленте с Юрием Никулиным в главной роли и узнайте, насколько хорошо вы ее помните.