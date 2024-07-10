60-летняя Вика Цыганова вынуждена работать, несмотря на свой возраст.

60-летняя Вика Цыганова вынуждена работать, несмотря на свой возраст.Певица Вика Цыганова, как и многие другие эстрадные артисты, с трудом выживает на маленькую пенсию. Она пожаловалась, что размера ее ежемесячных денежных выплат едва хватает на поход к парикмахеру. Да что там! как признавалась певица в шоу "Секрет на миллион" не достаточно даже на покупку некоторых продуктов."Волосы покрасил — на гречку не хватило", — сказала Цыганова в эфире телеведущей Лере Кудрявцевой.Но все же за время своей карьеры эстрадной певице удалось скопить немалый капитал. Помимо мизерной пенсии в 11 тысяч рублей, артистка заправляет собственным меховым бизнесом и живет в шикарном особняке недалеко от Зеленограда вместе со своим мужем. Супруг Цыгановой занимается недвижимостью и тоже вполне прилично зарабатывает. Благодаря этому семья может все же позволить себе жить в достатке.Кстати, на маленькую пенсию жалуются многие артисты российской эстрады. Недавно Лолита Милявская заявляла, что с трудом выживает. Но у нее пенсия немного больше – почти 24 тысячи рублей. Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что его ежемесячные выплаты – 17600 рублей. Но он получает надбавку от московской мэрии в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму доплачивают всем артистам в Москве, имеющим звание народного или заслуженного.