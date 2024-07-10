Воспитанная собачка Леся ждет свою любящую семью В завершении выпуска наша постоянная рубрика...

Воспитанная собачка Леся ждет свою любящую семьюВ завершении выпуска наша постоянная рубрика "Хочу домой". Сегодня новых хозяев ищет дружелюбная Леся.Она очень ласковая и ладит с детьми. Волонтёры выяснили, что Леся, судя по повадкам, какое-то время жила дома, поэтому хорошо воспитана. Стерилизована, привита и обработана - абсолютно здорова. Ей всего год, и она с нетерпением ждёт свою любящую семью, для которой станет отличным другом.Телефон ответственного волонтера: 8-904-591-50-28