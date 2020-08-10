Светлана Ходченкова порадовала поклонников новыми снимками. Многие в очередной раз отметили, что актриса не выглядит на свой возраст.

Светлана Ходченкова порадовала поклонников новыми снимками. Многие в очередной раз отметили, что актриса не выглядит на свой возраст.Светлана Ходченкова считается одной из красивых женщин отечественного кинематографа. Она впечатляет своей уникальной внешностью. Поклонники неоднократно отмечали, что звезда голливудского блокбастера "Росомаха: Бессмертный" прекрасна даже без макияжа. Если она не пользуется косметикой, то выглядит как школьница.Недавняя публикация Ходченковой в "Инстаграм" очень понравилась подписчикам. Актриса опубликовала два селфи, сделанные в яркий солнечный день. На одном из кадров Светлана похвасталась своей находчивостью. Она вколола в пучок волос зубную щетку. "В каждом человеке есть солнце", – подписала она снимки.Поклонники наградили артистку всевозможными комплиментами. "Очаровашка!", "Восхищаюсь вами", "Юная девочка", "Ты идеальная", – написали пользователи Сети. Некоторые подписчики отметили стройность Ходченковой, пошутив, что актриса питается лишь солнцем.9 Авг 2020 в 9:12 PDTНапомним, недавно журналисты писали о романе Светланы с резидентом Comedy Club Семеном Слепаковым. Однако такая информация стала неожиданностью даже для актрисы. Она и юморист лишь посмеялись над слухами.