Актриса прокомментировала очередной перенос съемок спецвыпуска сериала Друзья. Дженнифер Энистон смотрит на ситуацию позитивно.

Актриса прокомментировала очередной перенос съемок спецвыпускасериала "Друзья". Дженнифер Энистон смотрит на ситуацию позитивно.В свежем интервью знаменитость отметила, что сейчас из-запандемии коронавируса для работынебезопасный период. Создатели сериала "Друзья" хотятсделать специальный эпизод с участием живой аудитории, но пока воплотитьзадумку в жизнь не получается – слишком большой риск для участников массовки.Дженнифер Энистонпопыталась успокоить поклонников. Артистка обещала, что результат съемок превзойдет все ожидания. Теперь у создателей появится больше времени, чтобы придумать что-то очень смешное. Знаменитость добавила, что настроена очень оптимистично.Энистон сказала также, что сериал "Друзья" всегда будет сосвоими верными фанатами. Дженнифер шутливо заметила, что от героев ситкомапоклонники никогда не "избавятся".30 Июн 2020 в 2:18 PDTНапомним, ранее компанияHBO Max сообщила, что собирается создать новый эпизод сериала "Друзья". Съемкибыли запланированы на конец мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекциипроект пришлось заморозить. Работу хотели возобновить в августе, однако HBOMax решила подстраховаться. Объявлено, что творческий коллективвернется на площадку не раньше мая 2021 года и это при условии благоприятной эпидемиологическойобстановки.