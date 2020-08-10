Александр Лукашенко завоевал для себя шестой президентский срок, но поводов для радости у него нет, считает политолог Андрей Поротников. Ради собственной безопасности главе государства нужно незамедлительно приступить к реформе политической системы, заявил аналитик.

Александр Лукашенко завоевал для себя шестой президентский срок, но поводов для радости у него нет, считает политолог Андрей Поротников. Ради собственной безопасности главе государства нужно незамедлительно приступить к реформе политической системы, заявил аналитик.Эксперт считает, что после выборов белорусское общество будет радикализироваться, а многие требования будут приобретать политический окрас. Например, вместо призывов построить станцию по обеззараживанию воды будут звучать требования отставки министра ЖКХ, по вине которого этого не удалось сделать.Альтернативные кандидаты имеют все возможности стимулировать и поддерживать протестные настроения, отметил эксперт. Как Лукашенко будет на это реагировать – пока не понятно.Нерешенность экономических проблем также будет оказывать давление на белорусское общество. Поротников предрек усугубление экономического кризиса в Белоруссии. По его мнению, власти будут все больше зависеть от иностранной финансовой помощи.Даже если бы в Белоруссии сменился режим, экономический кризис никуда бы не делся, подчеркнул Поротников. С этой точки зрения даже хорошо, что потерпевшим поражение альтернативным кандидатам не придется разгребать эти авгиевы конюшни, отметил эксперт.Более того, в ближайшее время белорусскому президенту придется решать вопрос о повышении пенсионного возраста. Популярности в глазах населения ему это точно не добавит. "Так что хороших новостей для Лукашенко нет вообще", – сказал Поротников в комментарии порталу "Солидарность".Он считает, что власти нужно начать реформу политической системы и через пару лет передать бразды правления страной новому руководству. Но Поротников сомневается, что Лукашенко решится на такой шаг.По последним данным белорусского Центризбиркома, нынешний президент победил на выборах с результатом 80,8%. Светлана Тихановская набрала 10,09%. Озвученные ЦИК данные она считает недействительными. Политик подала официальную жалобу.В ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах Белоруссии состоялись масштабные акции протеста против переизбрания . Произошли столкновения митингующих с правоохранительными органами. Силовики применяли светошумовые гранаты и водометы для разгона протестующих.Лукашенко заявил, что:1) все протесты координируются из-за рубежа из Польши, Чехии, Украины и России2) интернета в Беларуси нет, потому что эта же заграница нам его поломалаКак тогда координируются протесты не очень понятно— Чай з варэннем (@belteanews)