Звезда сериала Счастливы вместе объяснила, чем жительницы России отличаются от иностранок. Соотечественниц Наталья Бочкарева назвала уникальными.

Звезда сериала "Счастливы вместе" объяснила, чем жительницыРоссии отличаются от иностранок. Соотечественниц Наталья Бочкареваназвала уникальными.По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо прилюбых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживаютза собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не такзациклены на внешности.Звезда сериала "Счастливы вместе" добавила, что многие с еемнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции иИталии. "Но, поверьте мне, это не массово", – сказала артистка. Бочкарева сообщилатакже, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещаюткосметологов и не делают ежедневный макияж."Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красотывокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят,поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, гдедевушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютноуникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам", – .7 Авг 2020 в 4:57 PDTПодписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиватьсяудалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить завесом: питаться правильно и заниматься спортом.