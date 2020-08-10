Завершили судебное следствие и перешли к прениям. На очередном судебном заседании по делу Алфии Мокшиной выступала сторона обвинения. Прокуроры просят суд назначить отстранённой от

Завершили судебное следствие и перешли к прениям. На очередном судебном заседании по делу Алфии Мокшиной выступала сторона обвинения. Прокуроры просят суд назначить отстранённой от должности начальнице региональной Росгвардии наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 500 тысяч рублей, плюс — возмещение денежного ущерба пострадавшим подчинённым и государству. Кроме того,