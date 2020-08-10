Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предложил украшать отечественные космические ракеты изображениями российских городов. По его словам, на аппараты также ..

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил украшать отечественные космические ракеты изображениями российских городов. По его словам, на аппараты также можно нанести русские народные росписи – гжель и хохлому.Рогозин считает, что таким образом можно придать стимул туризму внутри страны, а также популяризировать традиционный народный промысел. Глава "Роскосмоса" отметил, что на ракетах можно изобразить наиболее старые города России, такие как Кострома, Суздаль и Ярославль.