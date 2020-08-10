Участие актрисы во втором сезоне сериала В клетке под угрозой. Приятельница и агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская раскрыла детали происходящего.

Участие актрисы во втором сезоне сериала "В клетке" подугрозой. Приятельница и агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская раскрыладетали происходящего.Андреевская сообщила, что переговоры о дальнейшей судьбеМуцениеце в теленовелле застопорились. Она лишь раз созванивалась с генеральнымпродюсером сериала "В клетке" Теймуром Джафаровым.Беседа киношника и агента не была продуктивной. Мариамзапросила сценарий для Агаты, но ей отказали. По словам менеджера, артисткане может подписать договор, не ознакомившись с сюжетной линией.Более того, переговоры с Андреевской ведет не генеральныйпродюсер, как это обычно бывает, а неизвестный человек. Он ничего не согласовывает с руководством сериала "В клетке".Мариам добавила, что полномочия собеседникаей неизвестны. "Налицо неаргументированныйсаботаж", – сказала агент АгатыМуцениеце.22 Июл 2020 в 11:56 PDTРанее продюсер и исполнитель главной роли в картинеПавел Прилучный написал в личном микроблоге, что его бывшая жена АгатаМуцениеце появится во втором сезоне "В клетке". К слову, в начале лета Муцениеце сообщала поклонникам,что будет сниматься с экс-супругом. Тогда артистка рассказала, что лично связываласьс Павлом, чтобы поинтересоваться судьбой своей героини. Бывший муж заверил Агату, что она еще появится.