Поединок состоится 12 сентября

Жолт Барна, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса-младшего, планирует застраховать уши боксера перед боем с Майком Тайсоном, сообщила пресс-служба Roy Jones Jr Boxing Russia. А все потому, что в июне 1997 года во время боя Майк Тайсон откусил часть уха своего противника Эвандера Холифилда. В том историческом поединке победу одержал Холифилд, поскольку в первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, а по ходу второго боя его дисквалифицировали, так как он дважды укусил противника за уши. Жолт Барна решил предусмотреть подобное развитие событий в 2020 году и застраховать уши Роя Джонсона до начала выставочного боя из восьми раундов. Поединок состоится 12 сентября.Эксперты страховой компании «Согласие» готовы предложить Рою Джонсону на период будущего боя специальный полис для спортсменов на индивидуальных условиях. Страховая сумма – 10 млн руб., премия – 1 млн руб. В число травм, которые входят в покрытие по полису, включены: повреждение до 50% ушной раковины, повреждение от 50% ушной раковины и более, полная или частичная потеря слуха.«Согласие» заключает договоры страхования жизни и здоровья профессиональных игроков и атлетов, причем можно оформить как индивидуальные полисы, так и коллективные – для профессиональных команд по хоккею, баскетболу, футболу и другим популярным видам спорта. Возмещение спортсменам по полисам «Согласия» за последние 2,5 года превысило 16,5 млн руб. За 2019 год выплаты составили более 4 млн руб.Застраховаться в «Согласии» могут не только профессиональные игроки, но и спортсмены-любители – дети и взрослые. Программа страхования «Мультиспорсмен» включает покрытие трех основных видов рисков – установление инвалидности или уход из жизни в результате несчастного случая, получение телесных повреждений в ходе соревнования.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».