Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан.

В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Москвы по факту нанесения смертельных побоев своему знакомому. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.По версии следствия, ночью 9 августа 2москвич в ходе конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений из-за ревности к девушке, нанес 17-летнему молодому человеку множественные удары в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся.