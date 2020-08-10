Накануне вечером в деревне Богатищево Собинского района, на улице Цветочной произошёл пожар.

Во Владимирской области продолжают гореть автомобили. Накануне вечером в деревне Богатищево Собинского района, на улице Цветочной произошёл пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.Около 9 часов вечера поступило сообщение о возгорании автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные и оперативно ликвидировали пожар.В результате полностью выгорела легковушка. Причина и материальный ущерб устанавливаются.Напомним, что в воскресенье утром во Владимире сгорел ВАЗ.