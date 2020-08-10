31 августа в 22:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе
PREMIER состоится показ первого эпизода картины. В Сети уже появился трейлер
сериала Игра на выживание.
31 августа в 22:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе
PREMIER состоится показ первого эпизода картины. В Сети уже появился трейлер
сериала "Игра на выживание".
Главные роли в ленте исполнили Игорь Верник, Александра
Бортич и Алексей Чадов. Режиссером сериала "Игра на выживание" выступил Карен Оганесян.
Действие фильма разворачивается в глухой тайге, куда со всех
уголков России приехали участники экстремального реалити-шоу. 16 человек будут бороться
за внушительный денежный приз – миллион
евро. Первое время все идет как по маслу: герои знакомятся, делятся на две
команды, проходят испытания. В один из дней все меняется: съемочная группа
реалити-шоу пропала, оставив дорогое оборудование. Участники оказываются
брошенными в лесу. Герои растеряны, они задаются вопросом: происходящее вокруг –
шоу, или реальная жизнь?
Производством теленовеллы занимается компания "Амедиа
Продакшн". Сериал "Игра на выживание" будет состоять из 12 серий.
По словам исполнительницы главных ролей Александры Бортич,
картина выполнена в любимом ею жанре – триллер. Актриса уверена, что сюжет
теленовеллы отличается необычными и жесткими поворотами. Читая сценарий сериала
"Игра на выживание" артистка не могла дождаться момента съемок.
"А уж когда все это безумие было воплощено так круто и
масштабно, не осталось никаких сомнений, что он точно привлечет внимание
зрителей", – заметила Александра Бортич. Актриса подчеркнула, что финал сериала
"Игра на выживание" никого не оставит равнодушным.