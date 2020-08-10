31 августа в 22:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER состоится показ первого эпизода картины. В Сети уже появился трейлер сериала Игра на выживание.

31 августа в 22:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформеPREMIER состоится показ первого эпизода картины. В Сети уже появился трейлерсериала "Игра на выживание".Главные роли в ленте исполнили Игорь Верник, АлександраБортич и Алексей Чадов. Режиссером сериала "Игра на выживание" выступил Карен Оганесян.Действие фильма разворачивается в глухой тайге, куда со всехуголков России приехали участники экстремального реалити-шоу. 16 человек будут боротьсяза внушительный денежный приз – миллионевро. Первое время все идет как по маслу: герои знакомятся, делятся на двекоманды, проходят испытания. В один из дней все меняется: съемочная группареалити-шоу пропала, оставив дорогое оборудование. Участники оказываютсяброшенными в лесу. Герои растеряны, они задаются вопросом: происходящее вокруг –шоу, или реальная жизнь?Производством теленовеллы занимается компания "АмедиаПродакшн". Сериал "Игра на выживание" будет состоять из 12 серий.По словам исполнительницы главных ролей Александры Бортич,картина выполнена в любимом ею жанре – триллер. Актриса уверена, что сюжеттеленовеллы отличается необычными и жесткими поворотами. Читая сценарий сериала"Игра на выживание" артистка не могла дождаться момента съемок."А уж когда все это безумие было воплощено так круто имасштабно, не осталось никаких сомнений, что он точно привлечет вниманиезрителей", – заметила Александра Бортич. Актриса подчеркнула, что финал сериала"Игра на выживание" никого не оставит равнодушным.