Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался об итогах президентских выборах в Белоруссии и разгоне акций протеста в ночь с 9 на 10 августа. Он предрек Александру Лукашенко скорое бегство из республики.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался об итогах президентских выборах в Белоруссии и разгоне акций протеста в ночь с 9 на 10 августа. Он предрек Александру Лукашенко скорое бегство из республики.События в Белоруссии в минувшее воскресенье возмутили Жириновского. Он назвал Лукашенко "дармоедом". Происходящее он назвал агонией нынешнего белорусского политического режима.По мнению Жириновского, полностью шестой срок в президентском кресле Лукашенко не досидит. Белорусскому лидеру в этом или следующем году придется покинуть республику, сказал политик в комментарии РИА Новости.Ситуация в братской республике зависит от России, уверен Жириновский. "Если стране нужны дармоеды и нахлебники, то ничего не изменится и Лукашенко дальше будет занимать пост президента Белоруссии", – приводит слова лидера ЛДПР .На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко одержал убедительную победу, набрав более 80% голосов. Такие данные обнародовал республиканский Центризбирком.У оппозиции другие сведения. По данным независимых экзит-полов, большинство избирателей отдали голоса Светлане Тихановский. Официальные итоги выборов она не признала.В ночь с воскресенья на понедельник в Минске и других городах прошли масштабные акции протеста. В столице митингующие вступили в столкновение с правоохранителями у стелы "Минск – город-герой" и на проспекте Машерова.Люди пытались строить баррикады, но силовики разогнали несогласных светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами. К утру правоохранители полностью взяли ситуацию под контроль.До Лукашенко в Минске взрывал гранаты только Гитлер.— Svirsky1 (@svirsky1)заявил, что протесты координировались из-за рубежа. При этом в республике с утра воскресенья наблюдались проблемы с интернетом, не работали популярные мессенджеры, соцсети и новостные ресурсы.