Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался о массовых протестах, вспыхнувших в Белоруссии сразу после оглашения результатов выборов президента. По его мнению, Александр Лукашенко потерпел оглушительное поражение.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался о массовых протестах, вспыхнувших в Белоруссии сразу после оглашения результатов выборов президента. По его мнению, Александр Лукашенко потерпел оглушительное поражение.Российский политик отметил, что массовые беспорядки происходят в тех странах, где власти проявляют неуважение к гражданам и применяют к ним силу. Владимир Жириновский считает "дикостью и позором" аресты протестующих и кандидатов на пост президента.Руководитель ЛДПР заявил, что против действующего лидера Александра Лукашенко восстала вся страна. Белорусский политик проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и "тех, кто в погонах". Другими словами – всю страну.В своем телеграм-канале похвалил и поблагодарил белорусов, которые вышли на улицы в минувшее воскресенье: им удалось набраться смелости и сказать нет диктатору Лукашенко. "Да здравствует свободная Белоруссия", – заключил руководитель ЛДПР.Напомним, что вечером 9 июля были обнародованы предварительные итоги голосования. С большим отрывом победил действующий президент . Многие граждане остались недовольны результатами. В Минске и других городах прошли акции протеста. Пострадали десятки человек.6 Авг 2020 в 6:09 PDT