Управляющая компания открестилась от уборки на детской площадке возле тридцатого дома по Ново-Ямской. Со слов местных жителей, дворника здесь не было больше месяца. А из-за того, что на

Управляющая компания открестилась от уборки на детской площадке возле тридцатого дома по Ново-Ямской. Со слов местных жителей, дворника здесь не было больше месяца. А из-за того, что на лавочках вместо детей постоянно собираются маргиналы, здесь образовалась свалка из бутылок, битого стекла, окурков и полиэтиленовых пакетов. Казалось бы, за порядком на детской площадке должна следить компания