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Без второй смены
Важнейший проект для Суздальского...
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Без второй смены
Важнейший проект для Суздальского района. Как идет строительство школы в Сновицах, проверил глава региона Александр Авдеев.
Экономические мосты
Область укрепляет экономическое сотрудничество с "соседями". Итоги стратегической сессии в Доброграде.
Памяти Мастера
Памяти Мастера. Каким мы запомним знаменитого оператора Андрея Привезенцева? Родного человека для ГТРК "Владимир"?