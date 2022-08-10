Жители деревни Масленка Суздальского района жалуются на стройку небывалых масштабов, которая развернулась прямо посередине населенного пункта и причиняет местным жителям массу неудобств.

Жители деревни Масленка Суздальского района жалуются на стройку небывалых масштабов, которая развернулась прямо посередине населенного пункта и причиняет местным жителям массу неудобств. Последней каплей терпения стал прорыв газовой трубы, который допустили рабочие «стройки века», именно так местные окрестили все происходящее. Андрей Волков, житель д. Масленка В результате строительных работ, вскрылась газовая труба, которая обеспечивает газоснабжение