Сможет ли Григорий Лепс построить свое счастье с молодой, рассказал психолог.

Сможет ли Григорий Лепс построить свое счастье с молодой, рассказал психолог.Григорий Лепс не устает демонстрировать свое счастье с 18-летней избранницей, и, по слухам, ради нее даже осмелился сменить имидж. Но разница в возрасте между влюбленными беспокоит не только маму Авроры Кибы, которую певец назвал своей невестой, но и его поклонников.Есть ли на самом деле будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог Станислав Самбурский раскрыл всю правду. Так, эксперт считает, что выбор столь юной подруги – это обычное желание вновь почувствовать себя молодым, сообщает СМИ.Девушка же выбрала мужчину гораздо старше себя (разница между Лепсом и Кибой составляет 43 года), потому что якобы видит в нем отца. Как предполагает специалист, Аврора, скорее всего, выросла в любви и изобилии, ни в чем не знала отказа. Отец мог буквально "душить" ее своей любовью, поэтому она не приемлет теперь отношения с ровесниками.Мама бывшей школьницы может быть против, потому что опасается манипуляций со стороны старшего партнера дочери, то есть того, что он будет воспитывать ее "под себя". Самбурский рекомендует матери ближе общаться с ребенком и объяснить все возможные риски, которые могут возникнуть в таких отношениях. В то же время, специалист не отрицает, что влюбленные могут быть вполне счастливы и станут успешно дополнять друг друга.Напомним, Григорий Лепс в начале лета представил Аврору Кибу как свою невесту. Он балует девушку дорогими подарками, в том числе преподнес ей роскошное кольцо от бренда Graff.