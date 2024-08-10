Насколько хорошо вы знаете первый советский фильм-катастрофу?

Насколько хорошо вы знаете первый советский фильм-катастрофу?Первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" был снят в 1980 году. В то время голливудские фильмы редко доходили до советского зрителя, поэтому возникла идея снять свой собственный блокбастер. Но одними спецэффектами картина не обошлась, режиссер задумал объединить под одним кино несколько жанров: мелодраму, комедию, бытовую драму и фантастику, чтобы закрыть потребности каждого. Из-за этого "Экипаж" до сих пор остается одной из любимейших картин жителей нашей страны. А не пора ли пересмотреть шедевр советской киноиндустрии? Узнайте из этого теста.