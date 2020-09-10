Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 3 квадратных метра. Эвакуировано 7 человек.

Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня днем во Владимире. К счастью, никто не пострадал.По информации регионального МЧС, возгорание в квартире дома №7 по улице Василисина областного центра произошло около полудня. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 3 квадратных метра.Эвакуировано 7 человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 25 человек. Причины происшествия устанавливаются.