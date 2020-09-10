Правоохранители обращали внимание на антитеррористическую защищённость объектов.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального Управления Росгвардии совместно с сотрудниками полиции и представителями избиркомов проверили готовность избирательных участков к выборам в органы местного самоуправления Владимирской области.Правоохранители обращали внимание на антитеррористическую защищённость объектов, кинолог Управления с минно-розыскной собакой обследовали помещения, здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов и устройств.Маршруты патрулирования группами задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения голосования. Безопасность избирательных участков росгвардейцы будут обеспечивать в круглосуточном режиме. Сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.